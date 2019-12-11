В Центральном районе задержали карманника

В минувший вторник к полицейским Центрального района Петербурга обратился 64-летний турист из Восточной Азии, который сообщил о том, что обнаружил отсутствие кошелька с документами и деньгами в своем рюкзаке. Сумма ущерба составила почти 58 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день по подозрению в данном преступлении сотрудниками полиции Центрального района в одном из музеев города задержан 47-летний неработающий житель Невского района Петербурга. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.