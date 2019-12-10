В Понтонном девочка стала жертвой педофила

В минувший понедельник к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась местная жительница, которая сообщила о происшествии со своей 13-летней дочерью. По словам безработной женщины, в первой половине ноября 2019 года у дома 13 по улице Товпеко неизвестный злоумышленник в салоне неустановленного автомобиля совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.

Сотрудниками полиции было установлено, что автомобиль «Шевроле Круз» зарегистрирован на 42-летнего жителя Калининского района Петербурга. Его разыскивают.

Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», педофил с октября 2019 по ноябрь 2019 через социальную сеть «ВКонтакте» под псевдонимом «Даниил Громов» вел переписку с малолеткой. Потом пригласил на встречу. В салоне машины за 1500 рублей уговорил девочку раздеться и сфотографироваться. Девочка воспитывается в неполной семье: у матери еще двое несовершеннолетних детей на руках.