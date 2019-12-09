В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой

В Кировском районе Петербурга выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.

По предварительным данным ГИБДД, накануне около 22:35 по дороге на Турухтанные острова у дома 12 автобус маршрутный автобус 306 остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, где в него наехала «Газель».

В результате ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса, все − в легкой степени вреда здоровью. Водитель «Газели» с места происшествия скрылся.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожной аварии.