В Кировском районе Петербурга выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.
По предварительным данным ГИБДД, накануне около 22:35 по дороге на Турухтанные острова у дома 12 автобус маршрутный автобус 306 остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, где в него наехала «Газель».
В результате ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса, все − в легкой степени вреда здоровью. Водитель «Газели» с места происшествия скрылся.
По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожной аварии.
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Кировском районе Петербурга автомашина «Газель» врезалась на перекрестке в маршрутный автобус. Пострадали 5 пассажиров.
В Кировском районе Петербурга выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.
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