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Питерец.ру » Происшествия » Валерия рассказала про ДТП с сыном

Валерия рассказала про ДТП с сыном

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
РЕН ТВ
Певица Валерия прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, в которое попал ее сын Арсений Шульгин.

Певица Валерия рассказала корреспондентам РЕН ТВ про ДТП, которое произошло сегодня утром с участием ее сын Арсений Шульгин в Ленинградской области, когда он ехал со своими друзьями в Петербург.

Артистка призналась, что знала о планах сына приехать в Северную столицу, но не думала, что он соберется.

Также она отметила, что почувствовала что-то неладное и позвонила сыну буквально через пять минут после ДТП.

"Дело в том, что мы с ним говорили накануне. Он сказал, что мы, может быть, поедем в Питер. Но я даже всерьез это не восприняла, потому что это было вчера ночью. Я подумала, что если решат, то утром сообщат. А потом я открываю Instagram, вижу, что они в дороге, в пути. У меня прям сердце екнуло, потому что я понимаю, что дорога жуткая. Набираю ему, а он говорит: "Все нормально, я губу разбил". И тут я понимаю, что произошла авария. Как-то вот прям чутье у меня было. Я позвонила через 5 минут после аварии. Дорога опасная, конечно. Лучше таких сюрпризов не делать", - сказала Валерия.

По ее словам, ребята просто хотели провести выходной в Петербурге.

"Просто выходной день. Мы, конечно, говорили, что было бы хорошо пообедать вместе. В итоге обед состоялся, но все покалеченные были, травмированные. Ничего веселого", - сказала певица.

На обеде Арсений планировал познакомить Валерию со своей новой девушкой, которая в момент ДТП находилась за рулем и сломала руку.

"Не так я себе представляла наш семейный обед. Все в стрессовом состоянии. Но это еще и урок. Потому что без надобности лучше такие расстояния не преодолевать. Мы, когда на гастроли переезжаем, это надобность, это работа. Но вообще лучше минимизировать риски", - отметила Валерия.

По ее словам, сейчас ее сын и друзья уже отправились в Москву.

"Сейчас они едут в Москву, сразу в больницу. Им, конечно, оказали помощь, сделали все рентгены. Все достаточно грамотно. Спасибо врачам. Девочке в Москве будут уже делать операцию", - сказала Валерия.
Источник: РЕН ТВ
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