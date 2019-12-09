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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мошенники похили у пенсионера более 2,5 миллионов рублей

В Петербурге мошенники похили у пенсионера более 2,5 миллионов рублей

0
52
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
У петербургского пенсионера украли более 2,5 миллионов рублей

Накануне вечером, к полицейским поступило заявление о мошенничестве от 81-летнего жителя Северной столицы. Неизвестный преступник «кавказской» внешности под предлогом помощи в снятии денежных средств за вознаграждение, завладел деньгами в сумме 220 000 рублей и 36 000 долларов США. Пенсионер передал их злоумышленнику в своей квартире на Белорусской улице «для пересчета».
«Кавказец» передвигается на светлой автомашине – это все, что смог сообщить пожилой мужчина. В квартире сотрудники полиции нашли купюры «банка приколов» и рисованные доллары.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Источник: Конкретно.ru
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