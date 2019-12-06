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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчину ударил ножом неизвестный прохожий

В Петербурге мужчину ударил ножом неизвестный прохожий

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30
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Петербурге на Малоохтинском проспекте мужчина получил от прохожего удар ножом в печень

Вечером минувшего четверга, около 22:00 к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на Малоохтинском проспекте.

По данным АН «Оперативное прикрытие», 46-летний пострадавший, получивший ножевое ранение в живот с повреждением печени, вызвал «Скорую» на дом, успев дойти до квартиры. 
Установлено, что неизвестный злоумышленник напал на пострадавшего у дома 92 по Малоохтинскому проспекту, после чего мужчина зашел в магазин «24 часа», где приобрел алкоголь, а также оставил рюкзак, сообщив продавцу, что отнял его у нападавшего. 
Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения справки уточненного диагноза. 

Источник: Конкретно.ru
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