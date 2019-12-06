В Петербурге мужчину ударил ножом неизвестный прохожий

Вечером минувшего четверга, около 22:00 к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на Малоохтинском проспекте.

По данным АН «Оперативное прикрытие», 46-летний пострадавший, получивший ножевое ранение в живот с повреждением печени, вызвал «Скорую» на дом, успев дойти до квартиры.

Установлено, что неизвестный злоумышленник напал на пострадавшего у дома 92 по Малоохтинскому проспекту, после чего мужчина зашел в магазин «24 часа», где приобрел алкоголь, а также оставил рюкзак, сообщив продавцу, что отнял его у нападавшего.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения справки уточненного диагноза.