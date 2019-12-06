В Петербурге задержади двоих мужчин продавших угнанную иномарку

В минувший четверг сотрудники отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали двух жителей Пскова, 33 и 39 лет. Младший из них – индивидуальный предприниматель, задержанный в аэропорту, ранее привлекался к уголовной ответственности за подделку документов.

Установлено, что один из подозреваемых, располагая автомобилем «Toyota RAV-4», заведомо зная, что данный автомобиль похищен и на нем внесены изменения в номерные агрегаты, разместил на Интернет-сайте объявление о его продаже. В качестве продавца данного автомобиля подозреваемый привлек соучастника, которому передал поддельный паспорт, якобы выданный на имя собственника автомобиля с вклеенной туда фотографией подельника.

В январе прошлого года подозреваемые в Петербурге продали клиенту иномарку за 1, 3 миллиона рублей, а вырученные деньги поделили между собой.

При задержании у одного из подозреваемых изъяты паспорт и водительское удостоверение с признаками подделки, три мобильных телефона. Изъятые документы направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данному факту СУ УМВД России по Красносельскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех соучастников данного преступления, а также иных эпизодов преступной деятельности и источника получения похищенного автомобиля.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.