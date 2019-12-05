В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении

Накануне вечером, около 18:00 к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 48-летняя местная жительница, которая сообщила о совершенном в отношении нее разбое. Женщина пояснила, что после совместного распития спиртных напитков в ее квартире на Скобелевском проспекте малознакомые мужчины напали на нее. Один из них угрожал ей кухонным ножом, а второй начал душить полотенцем, требуя деньги. После этого из ее кошелька забрали 600 евро и 15 тысяч рублей, а также телефон и банковские карты.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий спустя несколько часов у дома 36 по Фермскому шоссе сотрудниками УМВД России по Выборгскому району Петербурга по подозрению в совершении преступления задержан 41-летний неработающий ранее судимый за кражу и мошенничества гражданин. Злоумышленник изобличен в данном преступлении.

В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Приняты меры к розыску соучастника разбоя.