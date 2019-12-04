В Петербурге поймали мошенницу, которая обещала пенсионерам заменить батареи в квартирах

Полицейские Кировского района Петербурга задержали по подозрению в совершении серии мошенничеств в отношении пожилых граждан, 51-летнюю неработающую гражданку, уроженку соседнего государства.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что указанная женщина может быть причастна к хищению денежных средств под предлогом замены батарей в квартирах пожилых жителей многоквартирных домов.

По версии полиции, женщина приходила в квартиры пенсионеров, представлялась работницей фирмы по теплоснабжению и предлагала заменить батареи по договору, который она заполняла в присутствии собственника, а потом уносила с собой. Денежные средства, полученные от граждан, злоумышленница забирала, а никакие батареи в квартирах не заменяли.

Установлены только 7 эпизодов преступлений, совершенных в отношении жителей домов на улице Новостроек, Зайцева, Маршала Говорова и Примакова с конца октября 2019 года. От одного пенсионера получали деньги в размере от 5 до 20 тысяч рублей. Общий установленный ущерб составил около 60 тысяч рублей. Возраст жертв варьировался от 73 до 83 лет.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Она дала явку с повинной.

В настоящее время сотрудники полиции работают над установлением всех эпизодов противоправной деятельности и соучастников данных преступлений.