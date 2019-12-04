В Московском районе столкнулись три автомобиля

Сегодня утром, около 08:45 у дома 22 по Кузнецовской улице, в Московском районе Петербурга 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», отъезжая от края проезжей части, не пропустила «Тойоту Камри» под управлением 30-летнего мужчины. В результате маневра, произошло столкновение с автомобилем «Тойта», которая вылетела на полосу встречного движения. В нее врезалась «Шкода» с 31-летним мужчиной на рулем.

В результате произошедшего ДТП водитель «Тойоты» получил травмы средней степени тяжести, 28-летний пассажир «Шкоды» получил травмы средней степени тяжести. Как сообщают в УГИБДД, пассажир «Шкоды», 3-летний мальчик, госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.