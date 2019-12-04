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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали мажчину совершившего разбойное нападение на магазин

В Приморском районе задержали мажчину совершившего разбойное нападение на магазин

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47
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Полицейским потребовалось меньше часа, чтобы задержать подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Приморском районе.

Накануне к полицейским Приомрского района Петербурга поступило сообщение о том, что около 19.00 в круглосуточном магазине на Дибуновской улице неизвестный преступник в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал деньги у 54-летней уроженки среднеазиатского государства, работающей продавцом.

Встретив активное сопротивление со стороны женщины, злоумышленник с места происшествия скрылся, ничего не похитив.

Спустя несколько минут у дома 22 по набережной Черной речки сотрудниками ГИБДД совместно с оперативниками угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 59-летний житель Кронштадта, работающий экспедитором в коммерческой фирме.

У задержанного изъят предмет, похожий на револьвер. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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