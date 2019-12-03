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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине ограбили курьера по доставке еды

В Пушкине ограбили курьера по доставке еды

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Пушкине полицейские задержали двух студентов, подозреваемых в грабеже в отношении курьера по доставке еды.

Накануне ранним утром, около 05.30 к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился 27-летний курьер по доставке суши и пиццы, который сообщил о том, что незадолго до этого в городе Пушкине у дома 6 по Петербургскому шоссе двое неизвестных, отказавшись оплачивать доставленный заказ, избили его и отобрали сумку с товаром.

В этот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с нарядом вневедомственной охраны по подозрению в совершении данного преступления в местном общежитии задержали двух студентов-первокурсников, в возрасте 21 и 18 лет, одного из петербургских вузов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район Пушкин грабеж доставка курьер
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