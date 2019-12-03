В Приморском районе пропал 10-летний мальчик

Сотрудниками УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга разыскивается Костин Данил Ильич, 30.04.2009 года рождения. 02.12.2019 около 14.30 после занятий он вышел из школы № 578 на Комендантском проспекте, 37, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 10 лет, рост 120 см, худое телосложение, волосы темно-русые, европейский тип лица, глаза серые.

Был одет: синяя шапка, куртка черного цвета, штаны черного цвета, белые кроссовки.

Просьба к гражданам, обладающим любой информацией о местонахождении мальчика, незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 348-48-13, 573-59-02 или 573-60-00.