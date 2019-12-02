Сегодня утром, около 08:20 в Гатчинском районе Ленинградской области на 43 километре дороги «Гатчина-Кипень-Осмино» автомобиль «Фольксваген Гольф», под управлением 24-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Renault Fluence».
В результате ДТП пострадали водитель «Рено»,1978 года рождения, его 28-летняя пассажирка и двое детей: 6-летний мальчик и 4-летняя девочка. Оба ребенка были пристегнуты. Мальчик находится в тяжелом состоянии, остальные госпитализированы в состоянии средней тяжести. В «Фольксвагене» никто не пострадал.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, сообщает пресс-служба УГИБДД.
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
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Опубликовал: Fedorov
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В Гатчинском районе выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадали три человека, в том числе двое детей.
Сегодня утром, около 08:20 в Гатчинском районе Ленинградской области на 43 километре дороги «Гатчина-Кипень-Осмино» автомобиль «Фольксваген Гольф», под управлением 24-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Renault Fluence».
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