В Петербурге полицейские задержали двух работников автоцентра, похитивших 18 авто

В минувшую пятницу к полицейским Приморского района Петербурга обратился 46-летний представитель дилерского автосалона, который сообщил о том, что в ходе проведения очередной инвентаризации на автостоянке салона на улице Оптиков было обнаружено отсутствие 18 легковых автомобилей. Общая сумма ущерба составила 15 280 000 рублей. Машины были приобретены автоцентром для дальнейшей реализации и перепродажи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в хищении автомобилей на территории автоцентра задержаны двое 35-летних работников – оценщиков.

По версии полиции, злоумышленники, имея свободный доступ к машинам, за несколько дней на протяжении недели вывозили автомобили с территории автоцентра, после чего по поддельным договорам реализовывали их.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается местонахождение похищенного автотранспорта.