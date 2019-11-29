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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержаны подозреваемые в поджоге музея

В Ленобласти задержаны подозреваемые в поджоге музея

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53
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Полицейские задержали подозреваемых в поджоге исторического дома купца Калязина в Старой Ладоге.

К полицейским Волховского района Ленинградской области обратились представители муниципального образования, сообщившие о том, что 27 ноября произошёл пожар в доме 9 по улице Варяжской - Музее купеческого быта, и что возгорание могло произойти в результате поджога. Это здание является объектом культурного наследия. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих 18-летних подозреваемых - мужчину и женщину, жителей этого района. Мотивы их поступка устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район поджог музей
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