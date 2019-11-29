В Ленобласти задержаны подозреваемые в поджоге музея

К полицейским Волховского района Ленинградской области обратились представители муниципального образования, сообщившие о том, что 27 ноября произошёл пожар в доме 9 по улице Варяжской - Музее купеческого быта, и что возгорание могло произойти в результате поджога. Это здание является объектом культурного наследия.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих 18-летних подозреваемых - мужчину и женщину, жителей этого района. Мотивы их поступка устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.