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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти 14-летний подросток стал жертвой педофила

В Ленобласти 14-летний подросток стал жертвой педофила

0
51
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В городе Волхов Ленинградской области ищут насильника 14-летнего подростка

В минувший вторник к полицейским Волховского района Ленинградской области обратилась мать 14-ти летнего подростка, которая заявила на 35-ти летнего малознакомого мужчину. По словам женщины, с декабря 2018 года по август 2019 года в квартире на улице Дзержинского в городе Волхов мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её сына.
При этом педофил проживает по другому адресу, уточняет АН «Оперативное прикрытие».
Полицейскими приняты все необходимые меры по розыску и задержанию подозреваемого.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ru
Все по теме: Ленобласть Волховский район насильник педофил подростки
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