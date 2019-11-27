В Ленобласти 14-летний подросток стал жертвой педофила

В минувший вторник к полицейским Волховского района Ленинградской области обратилась мать 14-ти летнего подростка, которая заявила на 35-ти летнего малознакомого мужчину. По словам женщины, с декабря 2018 года по август 2019 года в квартире на улице Дзержинского в городе Волхов мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её сына.

При этом педофил проживает по другому адресу, уточняет АН «Оперативное прикрытие».

Полицейскими приняты все необходимые меры по розыску и задержанию подозреваемого.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.