Вчера днем, около 15:35 на 232 километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти водитель, на вид 35 лет, управляя автомобилем «Мазда», выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». От удара «Мазду» отбросило на свою полосу, где в нее въехала «Исузу».
В результате ДТП водитель «Мазды» скончался на месте, а его пассажирка получила тяжёлые травмы. Водитель «Вольво» также госпитализирован с травмами средней степени тяжести.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности участников ДТП.
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
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В Лодейнопольском районе Ленинградской области выясняют обстоятельства дорожной аварии со смертельным исходом.
Вчера днем, около 15:35 на 232 километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти водитель, на вид 35 лет, управляя автомобилем «Мазда», выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». От удара «Мазду» отбросило на свою полосу, где в нее въехала «Исузу».
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