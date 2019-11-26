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Питерец.ру » Происшествия » Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти

Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Лодейнопольском районе Ленинградской области выясняют обстоятельства дорожной аварии со смертельным исходом.

Вчера днем, около 15:35 на 232 километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти водитель, на вид 35 лет, управляя автомобилем «Мазда», выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». От удара «Мазду» отбросило на свою полосу, где в нее въехала «Исузу».
В результате ДТП водитель «Мазды» скончался на месте, а его пассажирка получила тяжёлые травмы. Водитель «Вольво» также госпитализирован с травмами средней степени тяжести.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности участников ДТП.

Источник: Конкретно.ru
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район ДТП
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