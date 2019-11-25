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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге таксиста ударили ножом

В Петербурге таксиста ударили ножом

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4
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Петербурге водителя такси ударили ножом при конфликте у клуба на набережной реки Фонтанки

Ранним утром накануне, около 04:00 к полицейским полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 90 по набережной реки Фонтанки ранен 31-летний мужчина, водитель такси. Позднее из медицинского учреждения поступила телефонограмма о госпитализации данного гражданина в состоянии средней степени с колото-резанным ранением.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 32-летний гражданин. Установлено, что у клуба «Манхэттен» по указанному адресу во время внезапно возникшей ссоры он ударил водителя такси ножом, взятым из припаркованного неподалеку автомобиля «Опель».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район ножевое ранение такси
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