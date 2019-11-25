В Петербурге таксиста ударили ножом

Ранним утром накануне, около 04:00 к полицейским полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 90 по набережной реки Фонтанки ранен 31-летний мужчина, водитель такси. Позднее из медицинского учреждения поступила телефонограмма о госпитализации данного гражданина в состоянии средней степени с колото-резанным ранением.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 32-летний гражданин. Установлено, что у клуба «Манхэттен» по указанному адресу во время внезапно возникшей ссоры он ударил водителя такси ножом, взятым из припаркованного неподалеку автомобиля «Опель».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.