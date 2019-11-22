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Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте тренера заподозрили в педофилии

В Кронштадте тренера заподозрили в педофилии

0
14
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Похотливого мужчину тренера из Кронштадта нашли в больнице и отправили в СИЗО.

11 ноября к полицейским города Кронштадт обратилась 44-летняя местная жительница, которая заявила на 56-летнего мужчину. По словам женщины, 7 ноября в теннисном клубе на улице Гидростроителей тренер совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 8-ми летней дочери.
Подозреваемого обнаружили 21 ноября в больнице Святого праведника Иоанна Кронштадтского. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Источник: Конкретно.ru
Все по теме: Кронштадтский район Кронштадт педофил дети
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