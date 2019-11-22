В Кронштадте тренера заподозрили в педофилии

11 ноября к полицейским города Кронштадт обратилась 44-летняя местная жительница, которая заявила на 56-летнего мужчину. По словам женщины, 7 ноября в теннисном клубе на улице Гидростроителей тренер совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 8-ми летней дочери.

Подозреваемого обнаружили 21 ноября в больнице Святого праведника Иоанна Кронштадтского. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.