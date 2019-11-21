В петербурге пенсионерка пострадала от лжеврачей

Накануне вечером, около 18:00 на домашний телефон в квартире 80-летней пенсионерки на проспекте Маршала Жукова позвонил неизвестный мужчина. Он представился «Петром Сергеевичем» и сказал, что якобы работает в медцентре имени Адмазова.

Злоумышленник стал распрашивать бабушку про ее болезни, а потом переключил на «Михаила Сергеевича». Сообщник мошенника провел женщине «заочную консультацию», после чего назначил курс лечения и велел ждать курьера, который примет «плату за лечение».

Около 20:30 в квартиру явился молодой человек лет 25-ти, в синей болоневой куртке. Забрав 600 000 рублей, преступник скрылся.

По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).