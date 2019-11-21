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Питерец.ру » Происшествия » В петербурге пенсионерка пострадала от лжеврачей

В петербурге пенсионерка пострадала от лжеврачей

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51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Мошенники под видом врачей украли у петербургской пенсионерки 600 000 рублей на Юго-Западе Петербурга.

Накануне вечером, около 18:00 на домашний телефон в квартире 80-летней пенсионерки на проспекте Маршала Жукова позвонил неизвестный мужчина. Он представился «Петром Сергеевичем» и сказал, что якобы работает в медцентре имени Адмазова.
Злоумышленник стал распрашивать бабушку про ее болезни, а потом переключил на «Михаила Сергеевича». Сообщник мошенника провел женщине «заочную консультацию», после чего назначил курс лечения и велел ждать курьера, который примет «плату за лечение».
Около 20:30 в квартиру явился молодой человек лет 25-ти, в синей болоневой куртке. Забрав 600 000 рублей, преступник скрылся.
По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ru
Все по теме: мошенничество пенсионеры
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