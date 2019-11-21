В Петербурге задержана группа разбойников

В минувший понедельник к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 39-летний житель Ленобласти, который сообщил о том, что в тот день около 5 часов утра, находясь в гостях в съемной квартире на Рижском проспекте, четверо неизвестных, угрожая ножом, отобрали у него 5 тысяч рублей, мобильный телефон, пневматический пистолет «ИЖ», ключи и документы от автомобиля «Ниссан Альмера». Через несколько часов, по его словам, злоумышленники вернули ему имущество, кроме наличных денег и выпустили его из квартиры.

Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия и с указанного адреса доставили в отдел полиции четверых граждан, в возрасте от 17 до 23 лет, двое из них – граждане одного из закавказских государств, все неработающие.

Следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.