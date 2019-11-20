ента новостей

16:21
Жителям Северной Карелии приходится потратить время и деньги на визу в Москву
16:01
В Театре «Алеко» новый мюзикл «TITANIC. Рейс 14-01»
15:50
Баскетбольный «Зенит» проиграл в Валенсии, «Химки» были разгромлены в Мадриде
15:25
Художественная выставка «Лихие 90-е. Свобода без границ»
14:27
Архетип в истоках личного бренда
13:32
Социальным предпринимателям могут предоставить льготы
13:30
Производителей пальмового масла лишили налоговых льгот
13:28
Ледовое шоу «Морозко»
13:15
В Петербурге молодая женщина погибла при падении с высоты
08:42
Где пенсионерам проще найти работу?
07:54
Петербург могут лишить Евро-2020?
01:12
Сборная России обыграла Сан-Марино и набрала 24 очка в 10 отборочных матчах
16:04
В библиотеках Санкт-Петербурга стартовала акция «Неделя Живой Классики»
11:16
Выставка «Эмиль Капелюш. Пространство художника»
11:10
В Ленобласти родственник насиловал ребенка три месяца
11:00
В Петербурге закрыто подпольное казино
09:47
В батонах оказалось больше сахара
09:11
Вспоминаем самое масштабное наводнение
00:32
Шоу звена Шипачёва в Нижнекамске: Яшкин сделал дубль
15:39
Художественный проект «От формы к знаку»
14:20
Белорусы могут проголосовать в Петербурге
10:46
Цифровизация строительных компаний
10:42
На севере Петербурга изнасиловали воспитанницу детского дома
10:10
В декабре «Невский проспект» окажется в Эрмитажном театре
10:08
История о Человеке
01:07
Волейбольный «Зенит» и «Динамо–ЛО» по-разному выступили в Кубке России
07:35
Всемирная неделя предпринимательства
07:33
Самое безопасное метро
00:16
Де Коло не играл, и «Фенербахче» уступил в Москве ЦСКА «-18»
12:19
В Петербурге гражданка Китая погибла при падении из окна
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге молодая женщина погибла при падении с высоты

В Петербурге молодая женщина погибла при падении с высоты

0
66
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Красносельском районе молодая женщина погибла при падении с дома на проспекте Героев

Накануне утром, около 08:30 у 4-ой парадной многоэтажного дома 23 по проспекту Героев был обнаружен труп неизвестной девушки с характерными травмами падения с высоты. На вид погибшей 25 лет, с длинными русыми волосами. Девушка была одета в серый пижамный костюм и пальто того же цвета, на ногах черные кроссовки.
Документов и телефона у погибшей не оказалось. Жильцы говорят, что никогда ее не видели.

Источник: Конкретно.ru
Все по теме: Красносельский район обнаружение трупа падение с высоты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-11-2019, 12:19
В Петербурге гражданка Китая погибла при падении из окна
14-11-2019, 11:04
в Парголово молодая девушка погибла при падении с высоты
18-10-2019, 13:47
В Кировском районе пенсионерка погибла при падении с высоты
2-09-2019, 10:03
В Петербурге мужчина погиб при падении с высоты
10-06-2019, 09:20
В Петербурге при падении с высоты погибла пенсионерка
14-05-2019, 10:51
В Красносельском районе женщина погибла упав с 16-го этажа

Происшествия на дорогах

0
182
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
0
520
28-10-2019, 11:33
Смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти
0
590
23-10-2019, 13:33
В Адмиралтейском районе в ДТП пострадало 6 человек
0
1 051
21-10-2019, 11:40
В Петербурге произошло серьезное ДТП, маршрутка врезалась в трамвай
Наверх