В Петербурге молодая женщина погибла при падении с высоты

Накануне утром, около 08:30 у 4-ой парадной многоэтажного дома 23 по проспекту Героев был обнаружен труп неизвестной девушки с характерными травмами падения с высоты. На вид погибшей 25 лет, с длинными русыми волосами. Девушка была одета в серый пижамный костюм и пальто того же цвета, на ногах черные кроссовки.

Документов и телефона у погибшей не оказалось. Жильцы говорят, что никогда ее не видели.