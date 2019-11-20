Накануне утром, около 08:30 у 4-ой парадной многоэтажного дома 23 по проспекту Героев был обнаружен труп неизвестной девушки с характерными травмами падения с высоты. На вид погибшей 25 лет, с длинными русыми волосами. Девушка была одета в серый пижамный костюм и пальто того же цвета, на ногах черные кроссовки.
Документов и телефона у погибшей не оказалось. Жильцы говорят, что никогда ее не видели.
В Петербурге молодая женщина погибла при падении с высоты
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Красносельском районе молодая женщина погибла при падении с дома на проспекте Героев
Накануне утром, около 08:30 у 4-ой парадной многоэтажного дома 23 по проспекту Героев был обнаружен труп неизвестной девушки с характерными травмами падения с высоты. На вид погибшей 25 лет, с длинными русыми волосами. Девушка была одета в серый пижамный костюм и пальто того же цвета, на ногах черные кроссовки.
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