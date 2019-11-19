В Ленобласти родственник насиловал ребенка три месяца

В минувший понедельник у дома на улице Кораблестроителей полицейские задержали 17-летнего жителя Ленобласти, второкурсника телемеханического колледжа. На молодого человека заявила его 30-летняя двоюродная сестра. По её словам, с сентября по 15 ноября 2019 года «родственник», находившийся в гостях в ее частном доме на Дороге Жизни, во Всеволожском районе Ленинградской области совершал действия сексуального характера в отношении её малолетней дочери 2015 года рождения. Заявление поступило от его матери, 17 ноября было заведено розыскное дело.

По данным АН «Оперативное прикрытие», молодой человек находился в местном розыске за полицией Всеволожского района как ушедший из дома или без вести пропавший.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица). Студент задержан на основании статьи 91 УПК РФ.