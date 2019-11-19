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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти родственник насиловал ребенка три месяца

В Ленобласти родственник насиловал ребенка три месяца

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30
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
sledcomspb.ru
Четырехлетняя девочка стала жертвой дяди-педофила во Всеволожском районе Ленобласти

В минувший понедельник у дома на улице Кораблестроителей полицейские задержали 17-летнего жителя Ленобласти, второкурсника телемеханического колледжа. На молодого человека заявила его 30-летняя двоюродная сестра. По её словам, с сентября по 15 ноября 2019 года «родственник», находившийся в гостях в ее частном доме на Дороге Жизни, во Всеволожском районе Ленинградской области совершал действия сексуального характера в отношении её малолетней дочери 2015 года рождения. Заявление поступило от его матери, 17 ноября было заведено розыскное дело.
По данным АН «Оперативное прикрытие», молодой человек находился в местном розыске за полицией Всеволожского района как ушедший из дома или без вести пропавший.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица). Студент задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ru
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район насильник педофил дети
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