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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга изнасиловали воспитанницу детского дома

На севере Петербурга изнасиловали воспитанницу детского дома

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Полицейские Выборгского района Петербурга проводят проверку заявления об изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы детского дома.

Накануне под утро, около 04:20 в экстренную службу «112» обратилась 16-ти летняя воспитанница детского дома. Девушка сообщила и том, что в около 3 часов ночи в гостинице на Выборгском шоссе неизвестный злоумышленник изнасиловал ее, после чего скрылся на автомобиле Hyundai Solaris.
На вид насильнику лет 30, лицо азиатского типа, был одет в черное пальто и темные джинсы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что иномарка принадлежит 23-летней жительнице Московского района.

Источник: Конкретно.ru
Все по теме: Выборгский район изнасилование
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