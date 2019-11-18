На севере Петербурга изнасиловали воспитанницу детского дома

Накануне под утро, около 04:20 в экстренную службу «112» обратилась 16-ти летняя воспитанница детского дома. Девушка сообщила и том, что в около 3 часов ночи в гостинице на Выборгском шоссе неизвестный злоумышленник изнасиловал ее, после чего скрылся на автомобиле Hyundai Solaris.

На вид насильнику лет 30, лицо азиатского типа, был одет в черное пальто и темные джинсы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что иномарка принадлежит 23-летней жительнице Московского района.