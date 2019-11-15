В Петербурге задержали группу угонщиков автомобилей среднего класса

В минувший четверг к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась 55-летняя местная жительница, работающая финансистом на одном из крупных заводов Санкт-Петербурга. Женщина сообщила о том, что в период с 8 утра до 4 часов вечера от дома 4 по улице Детской неизвестный похитил принадлежащий ей автомобиль «Киа Рио» красного цвета 2017 года выпуска стоимостью 800 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В тот же день около пяти часов вечера в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главка и уголовного розыска Василеостровского района по горячим следам на улице Зайончковского в городе Гатчина Ленобласти на указанном автомобиле, но уже с другими номерами, задержали трех граждан, в возрасте от 29 до 42 лет. Позднее в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга задержан четвертый соучастник, а на Ленинском проспекте – пятый.

У задержанных изъято оборудование для автоугонов (электронные приборы для сканирования сигнализаций и вскрытия автомобилей, приборы для сканирования электронного блока управления, свертки замков, приборы для подавления сигналов GSM. Также изъяты мобильные телефоны, радиостанция и подложные номера от автомашин. Все подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Автомобиль возвращен владелице. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.