в Парголово молодая девушка погибла при падении с высоты

Накануне вечером, около 19:30 у дома 13/1 по улице Валерия Гаврилина был обнаружен труп 19-летней уроженки Башкирии. Жительница города Стерлитамака погибла от удара об асфальт при падении с большой высоты.

В квартире указанного дома полицейские нашли дневник, принадлежащий погибшей девушке, в который полон мрачных мыслей и безысходных намерений.