Накануне вечером, около 19:30 у дома 13/1 по улице Валерия Гаврилина был обнаружен труп 19-летней уроженки Башкирии. Жительница города Стерлитамака погибла от удара об асфальт при падении с большой высоты.
В квартире указанного дома полицейские нашли дневник, принадлежащий погибшей девушке, в который полон мрачных мыслей и безысходных намерений.
в Парголово молодая девушка погибла при падении с высоты
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В поселке Парголово, Выборгского района Петербурга юная уроженка Башкирии погибла при падении с высоты
Накануне вечером, около 19:30 у дома 13/1 по улице Валерия Гаврилина был обнаружен труп 19-летней уроженки Башкирии. Жительница города Стерлитамака погибла от удара об асфальт при падении с большой высоты.
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