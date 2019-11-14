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Питерец.ру » Происшествия » в Парголово молодая девушка погибла при падении с высоты

в Парголово молодая девушка погибла при падении с высоты

0
71
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В поселке Парголово, Выборгского района Петербурга юная уроженка Башкирии погибла при падении с высоты

Накануне вечером, около 19:30 у дома 13/1 по улице Валерия Гаврилина был обнаружен труп 19-летней уроженки Башкирии. Жительница города Стерлитамака погибла от удара об асфальт при падении с большой высоты.
В квартире указанного дома полицейские нашли дневник, принадлежащий погибшей девушке, в который полон мрачных мыслей и безысходных намерений.

Источник: Конкретно.ru
Все по теме: Выборгский район Парголово падение с высоты обнаружение трупа
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