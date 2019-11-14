В Кировском районе задержали автоугонщиков

В минувший вторник неизвестные злоумышленники похитили автомобиль «Фольксваген Гольф» 1992 года выпуска, от дома 143 по проспекту Народного Ополчения, Кировского района Петербурга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

На следующий день у дома 92 по Таллинскому шоссе в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Кировского района Петербурга задержали двух ранее судимых граждан, 28 и 31 года. Оба нигде не работают, проживают в Петербурге. Похищенный автомобиль обнаружен.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.