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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе задержали автоугонщиков

В Кировском районе задержали автоугонщиков

0
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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Двое автоугонщиков задержаны на следующий день после обращения владельца иномарки в полицию.

В минувший вторник неизвестные злоумышленники похитили автомобиль «Фольксваген Гольф» 1992 года выпуска, от дома 143 по проспекту Народного Ополчения, Кировского района Петербурга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

На следующий день у дома 92 по Таллинскому шоссе в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Кировского района Петербурга задержали двух ранее судимых граждан, 28 и 31 года. Оба нигде не работают, проживают в Петербурге. Похищенный автомобиль обнаружен.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район угон кража автомобиль
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