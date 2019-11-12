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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге у мужчины отобрали три миллиона рублей

В Петербурге у мужчины отобрали три миллиона рублей

0
58
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Красносельском районе Петербурга высокий «кавказец» отобрал у петербуржца 3 миллиона рублей

Накануне вечером, около 20:45 у парадной дома 41 по проспекту Маршала Жукова неизвестный преступник совершил нападение на 22-летнего мужчину. Высокий «кавказец» со щетиной на лице несколько раз ударил парня кулаком по лицу и выхватил из рук сумку с тремя миллионами рублей.
Деньги принадлежат матери потерпевшего. Женщина попросила сына забрать их у знакомого, встреча с которым состоялась в ТЦ «Гулливер». После этого мужчина вызвал такси через приложение и доехал до дома. Похоже, там его уже ждали.
По заявлению о грабеже проводится проверка.

Источник: Конкретно.ru
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