По предварительной информации, сегодня утром около 07:35 в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, у дома 2В на Железнодорожной улице 59-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части велосипедиста. В результате ДТП велосипедист, мужчина на вид 40 лет, скончался на месте происшествия.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, сообщает пресс-служба ГИБДД.
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
0
55
Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В городе Коммунар, Гатчинского района Ленобласти выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом.
По предварительной информации, сегодня утром около 07:35 в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, у дома 2В на Железнодорожной улице 59-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части велосипедиста. В результате ДТП велосипедист, мужчина на вид 40 лет, скончался на месте происшествия.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"