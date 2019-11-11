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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти фура сбила велосипедиста

В Ленобласти фура сбила велосипедиста

0
55
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В городе Коммунар, Гатчинского района Ленобласти выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом.

По предварительной информации, сегодня утром около 07:35 в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, у дома 2В на Железнодорожной улице 59-летний водитель,  управляя грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части велосипедиста. В результате ДТП велосипедист, мужчина на вид 40 лет, скончался на месте происшествия.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП фура велосипедист велосипеды
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