В Ленобласти фура сбила велосипедиста

По предварительной информации, сегодня утром около 07:35 в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, у дома 2В на Железнодорожной улице 59-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части велосипедиста. В результате ДТП велосипедист, мужчина на вид 40 лет, скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, сообщает пресс-служба ГИБДД.