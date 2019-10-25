В ТЦ на Лиговском проспекте задержали карманника

Вечером в минувшую среду, в торговом комплексе "Галерея" на Лиговском проспекте, дом 30, была совершена кража мобильного телефона из кармана пальто у 18-летней студентки одного из вузов Петербурга.

По горячим следам сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали 32-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик.

Подозреваемый ранее неоднократно судим за кражи и за незаконный оборот наркотиков. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.