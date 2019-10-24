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Кишечные инфекции массово «подкашивают» школьников Петербурга

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75
Опубликовал: demidov
0
Фото:
vk.com
В петербургском Комитете по образованию подняли вопрос о качестве организации питания в учебных заведениях города.

Причиной стала печальная статистика: с начала года в школах обнаружили 8 очагов кишечных инфекций.
По данным пресс-службы администрации Петербурга, с января по октябрь в городских школах было зафиксировано 8 очагов кишечных инфекций. В связи с удручающей статистикой в городском Комитете по образованию было проведено совещание. Чиновники обсудили методы повышения качества детского питания и профилактики инфекционных заболеваний в учреждениях.
После случаев массовой передачи инфекционных заболеваний среди учеников Московского района организация питания была проверена во всех школьных столовых. Руководитель городского Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что не все учебные заведения прошли проверку. Также она отметила, что директора школ должны чувствовать уверенность даже в нештатных ситуациях и быстро реагировать на них.

«При подозрении на инфекцию в первую очередь должны быть проверены дети. Затем – сотрудники пищеблоков. В случае выявления заболевания в образовательном учреждении необходимо обеспечить комплекс мер, в том числе провести внеплановую генеральную уборку, ввести особый режим работы пищеблоков, организовать профилактические осмотры», – пояснила Башкетова.

Родители, по мнению представителей Комитета по образованию, также должны принимать непосредственное участие в мероприятиях по контролю организации питания. Подобную практику, например, давно используют в Москве. Для большей прозрачности своей работы крупные пищевые комбинаты, кормящие столичных учеников, организуют для родителей экскурсии на производство и дегустации детских блюд.
В Петербурге вскоре состоится встреча руководителей районов с директорами школ, гимназий и детсадов. Главной задачей чиновников станет напоминание об ответственности за здоровье детей. На мероприятии планируется провести анализ уровня материально-технической оснащенности столовых. При необходимости будет поставлен вопрос о внеплановой закупке нового оборудования, средств санитарной обработки помещений и личной гигиены.

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