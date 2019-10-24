Накануне днем, около 14:00 у дома 20/1 по проспекту Королева был обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 35 лет. По предварительной информации, мужчина прыгнул из окна на 24-ом этаже. Устанволенные на доме камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения в 13:49.
У погибшего не оказалось ни документов, ни телефона. При себе мужчина имел православный крестик и иконку. Личность погибшего устанавливается.
В Приморском районе мужчина погиб прыгнув из окна на 24 этаже
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Приморском районе Петербурга молодой мужчина погиб при падении с высоты 70 метров.
Накануне днем, около 14:00 у дома 20/1 по проспекту Королева был обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 35 лет. По предварительной информации, мужчина прыгнул из окна на 24-ом этаже. Устанволенные на доме камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения в 13:49.
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