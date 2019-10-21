В Петербурге произошло серьезное ДТП, маршрутка врезалась в трамвай

Вчера вечером, около 18:15 часов на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе столкнулись трамвай № 60 и маршрутка К-235. Микроавтобус от столкновения завалился на бок. В результате произошедшего ДТП пострадали 16 человек. Среди пострадавших трое детей. Один 9-ти летний ребенок. Двум другим детям по 14 лет, - сообщают в УГИБДД.

На проишествия работают экстренные службы и полицейские. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, маршрутное такси двигалось на красный сигнал светофора.