В Ленобласти произошло ДТП, погибла пасажирка

Рано утром минувшего воскресенья, около 05:00 часов на 607 километре трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» автомобиль «Лада Калина» под управлением 46-летнего жителя Тосненского района Ленинградской области совершил наезд на разделительное металлическое силовое ограждение.

В результате ДТП 42-летняя пассажирка, жительница города Нальчик, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Водителю автомобиля избрана мера пресечения - подписка о невыезде.