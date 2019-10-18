Накануне утром в Городскую больницу №26 от дома 212/4 по Ленинскому проспекту была доставлена с тяжелыми травмами 74-летняя женщина. В 15:05 врачи констатировали смерть пациентки.
Пенсионерка выпала из окна своей четырехкомнатной квартиры на пятом этаже, в которой проживала одна. Дверь была закрыта изнутри. Пожилую женщину периодически навещала племянница, проживающая из Ленинградской области.
В Кировском районе пенсионерка погибла при падении с высоты
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Кировском районе Петербурга пожилая женщина погибла при падении из окна 5-го этажа.
Накануне утром в Городскую больницу №26 от дома 212/4 по Ленинскому проспекту была доставлена с тяжелыми травмами 74-летняя женщина. В 15:05 врачи констатировали смерть пациентки.
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