В Кировском районе пенсионерка погибла при падении с высоты

Накануне утром в Городскую больницу №26 от дома 212/4 по Ленинскому проспекту была доставлена с тяжелыми травмами 74-летняя женщина. В 15:05 врачи констатировали смерть пациентки.

Пенсионерка выпала из окна своей четырехкомнатной квартиры на пятом этаже, в которой проживала одна. Дверь была закрыта изнутри. Пожилую женщину периодически навещала племянница, проживающая из Ленинградской области.