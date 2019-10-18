Смертельное ДТП в Кировском районе Петербурга

Сегодня рано утром, около 5:00 в Кировском районе Петербурга на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта автомобиль «Форд Фокус» при проезде перекрестка по запрещающему сигналу светофора совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который после удара выехал на тротуар и врезался в опору электроосвещения.

В результате ДТП 60-летняя женщина-пассажир «ВАЗ» скончалась на месте, 67-летний водитель «ВАЗ» скончался в больнице.

Предполагаемый виновник аварии, 25-летний водитель автомашины «Форд», по результатам экспертизы оказался в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Решается вопрос о привлечении водителя автомобиля «Форд» в качестве подозреваемого.