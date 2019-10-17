В Невском районе двое мужчин изнасиловали студента из Болгарии

Сегодня ночью к полицейским обратилась молодая петербурженка, которая сообщила, что к ней обратился ее друг, 21-летний студент из Болгарии. Якобы на него напали в районе станции метро «Проспект Большевиков» и изнасиловали. Точный адрес иностранец назвать не может.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевший госпитализирован в больницу. Студент пояснил, что накануне около 16 часов двое неизвестных «славянской» внешности в заброшенном доме неподалеку от указанной станции метро, применив силу, вступили с ним в половую связь.

По заявлению проводится проверка.