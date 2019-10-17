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» » В Невском районе двое мужчин изнасиловали студента из Болгарии

В Невском районе двое мужчин изнасиловали студента из Болгарии

0
13
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга юного болгарина изнасиловали двое «славян»

Сегодня ночью к полицейским обратилась молодая петербурженка, которая сообщила, что к ней обратился ее друг, 21-летний студент из Болгарии. Якобы на него напали в районе станции метро «Проспект Большевиков» и изнасиловали. Точный адрес иностранец назвать не может.
Сотрудниками полиции установлено, что потерпевший госпитализирован в больницу. Студент пояснил, что накануне около 16 часов двое неизвестных «славянской» внешности в заброшенном доме неподалеку от указанной станции метро, применив силу, вступили с ним в половую связь.
По заявлению проводится проверка.

Источник: Конкретно.ru
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