В Мурино мужчина погиб при падении с высоты

Сегодня ночью, около 00:10 у дома 16/9 по улице Шувалова в городе мурино, Всеволожского района Ленинградской области был обнаружен труп 36-летнего жителя Калининского района. Тело в черной куртке лежало на газоне.

В ходе проводимой проверки было установлено, что погибший ранее четырежды судим за грабежи и хранение наркотиков. Труп отправлен в морг. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели молодого петербуржца.