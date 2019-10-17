Сегодня ночью, около 00:10 у дома 16/9 по улице Шувалова в городе мурино, Всеволожского района Ленинградской области был обнаружен труп 36-летнего жителя Калининского района. Тело в черной куртке лежало на газоне.
В ходе проводимой проверки было установлено, что погибший ранее четырежды судим за грабежи и хранение наркотиков. Труп отправлен в морг. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели молодого петербуржца.
В Мурино мужчина погиб при падении с высоты
0
38
Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Мурино молодой мужчина погиб при падении с высоты. Выпал из окна.
Сегодня ночью, около 00:10 у дома 16/9 по улице Шувалова в городе мурино, Всеволожского района Ленинградской области был обнаружен труп 36-летнего жителя Калининского района. Тело в черной куртке лежало на газоне.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите