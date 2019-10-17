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В Петербурге задержали группу автоугонщиков

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В Петербурге полицейские установили причастность группы граждан к хищениям иномарок среднего класса

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Выборгского района Санкт-Петербурга задержали пятерых граждан, подозреваемых в краже иномарки. Возраст задержанных варьируется от 34 до 55 лет, все нигде не работают и проживают в разных районах на севере города. Один из подозреваемых – гражданин среднеазиатского государства. Двое подозреваемых, как выяснилось, ранее судимы за незаконный оборот наркотиков и кражи.

Установлена причастность данных граждан к краже автомобиля «Ниссан Кашкай», совершенной в конце мая текущего года в Выборгском районе Петербурга. Похищенный автомобиль был обнаружен брошенным спустя две недели после преступления неподалеку от места происшествия.

Полицейские полагают, что злоумышленники могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям, связанным с хищениями автотранспорта. Так, в ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты регистрационные знаки к автомобилям различных марок, устройства подавления GSM сигнала, кодграбберы, заготовки ключей, ПТС, металлические части кузовов с нанесенными номерными обозначениями, радиостанции, более 10 мобильных телефонов, сим-карты, карты памяти, GPS трекер, паспорта, поддельные документы.

Также в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражей на Новороссийской улице обнаружен «Ниссан Кашкай», находящийся в угоне в Приморском районе. По указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые заключены под стражу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район угон кража автомобиль
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