В Петербурге женщина расчленила соседа по коммуналке

В начале апреля этого года, рядом с одним из домов на Канонерском острове были обнаружены пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами человеческого тела.

По данному факту следователями Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России, районной полиции и следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу задержана 41-летняя неработающая гражданка. Установлено, что она нанесла смертельные ранения своему соседу по коммунальной квартире в Кустарном переулке, а затем расчленила тело, упаковала в полиэтиленовые пакеты и на маршрутном такси вывезла к месту обнаружения.

Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.