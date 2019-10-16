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В Петербурге женщина расчленила соседа по коммуналке

0
17
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Петербурге полицейские задержали подозреваемую в убийстве мужчины, останки которого были обнаружены на Канонерском острове

В начале апреля этого года, рядом с одним из домов на Канонерском острове были обнаружены пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами человеческого тела.

По данному факту следователями Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России, районной полиции и следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу задержана 41-летняя неработающая гражданка. Установлено, что она нанесла смертельные ранения своему соседу по коммунальной квартире в Кустарном переулке, а затем расчленила тело, упаковала в полиэтиленовые пакеты и на маршрутном такси вывезла к месту обнаружения.

Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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