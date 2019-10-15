На трассе Скандинавия перевернулась маршрутка

Сегодня утром, около 9:00 на Скандинавском шоссе, в пяти километрах от ЗСД в Курортном районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

На скользкой дороге (наледь) перевернулся микроавтобус Пежо под управлением мужчины 1987 года рождения, перевозивший пассажиров в сторону города Выборга.

В результате ДТП один человек погиб на месте, 4-е человека в тяжёлом состоянии, 3-е получили легкие травмы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.