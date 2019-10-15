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» » На трассе Скандинавия перевернулась маршрутка

На трассе Скандинавия перевернулась маршрутка

0
72
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
По скользкой Скандинавии микроавтобус не довез пассажиров в Выборг. В Курортном районе Петербурга перевернулась маршрутка, один из пассажиров погиб на месте

Сегодня утром, около 9:00 на Скандинавском шоссе, в пяти километрах от ЗСД в Курортном районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

На скользкой дороге (наледь) перевернулся микроавтобус Пежо под управлением мужчины 1987 года рождения, перевозивший пассажиров в сторону города Выборга.

В результате ДТП один человек погиб на месте, 4-е человека в тяжёлом состоянии, 3-е получили легкие травмы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Все по теме: Курортный район ДТП
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