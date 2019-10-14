В Петербурге сожгли автомобиль бывшего хоккеиста

Накануне, около 03:23 в Петербурге у дома 155 по Московскому проспекту, на углу с Кузнецовской улицей загорелся автомобиль Jaguar, принадлежащий бывшему хоккеисту «Северстали» Пахрудина Гимбатова.

В результате пожара автомашина получила частичные повреждения, пострадавших нет. Размер материального ущерба составил 1,4 миллиона рублей.

На фасаде дома установлена камера видеонаблюдения, видеозапись изъята. С места происшествия изъят фрагмент пластика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Пахрудину Гимбатову сейчас 32 года. Начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе родного петербургского СКА. Проведя лишь один матч в основном составе «армейцев», Пахрудин отправился в Высшую лигу, где выступал в петербургском «Спартаке», а также в подмосковном «Титане». В последующие два сезона Гимбатов был игроком ступинского «Капитана», а также серовского «Металлурга», после чего, в 2009 году он вернулся в «Титан».

В 2015 году закончил карьеру в череповецкой «Северстали» в связи с травмой. В полиции Пахрудин Гимбатов представился неработающим.