В Ленобласти жертвой мошенников стала пожилая женщина

Накануне вечером, в Сосновом Бору пожилая женщина лишилась крупной суммы, согласившись помочь двум неизвестным мужчинам, которые представились предпринимателями. Лжепредпрниматели привязались к 73-летней пенсионерке на Ленинградской улице. Они стали рассказывать женщине, что на таможне у них завис груз, который необходимо срочно оформить, для чего им нужны наличные денежные средства. Общели вернуть деньги через пару дней, так как на их счете имеется полтора миллиона рублей, которыми они в настоящее время якобы не могут воспользоваться.

Пенсионерка села к мошенникам в автомобиль «Ленд Ровер Дискавери», которые отвезли ее в филиал банка на Липовом проезде. Там пенсионерка сняла 400 001 рубль. После этого иномарка проследовала на Ленинградскую улицу в офис другого банка. Там пенсионерка сняла 113 600 рублей. Деньги она передала мошенникам, после чего они высадили её на Парковой улице, вручив пачку долларовых банкнот.

Дома жертва мошенников обнаружила, что вместо иностранной валюты ей дали банкноты «банка приколов».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.