Полицейские задержали налетчика на цветочный магазин

Минувшим воскресеньем, около полудня в доме 9 на улице Композиторов неизвестный преступник в магазине цветов, угрожая отверткой женщине-продавцу, потребовал отдать ему цветы, но встретив сопротивление, ничего не похитив, с места происшествия скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 41-летний неработающий местный житель. Он ранее неоднократно судим за преступления против личности.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.