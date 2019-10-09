Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти

Накануне днем, около 15:30 на 250-м километре Северной Магистральной автодороги во Всеворложском районе Ленинградской области произошло ДТП с тремя погибшими.

Пикап «Мицубиси» под управлением 48-летнего мужчины столкнулся с грузовиком «Мерседес». Трое мужчин, находившихся в салоне «Мицубиси», погибли. По информации пожарных, грузовик наехал на пикап. Видео с места аварии опубликовал "Дорожный инспектор".

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев смертельной дорожной аварии, произошедшей сегодня на 250 км автодороги Северная магистральная. Если кто располагает необходимой информацией-просьба сообщить ее по телефону 573-29-49,либо направить ее по адресу электронной почты propaganda78@mail.ru.