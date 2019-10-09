ента новостей

11:14
В Петербурге проходит Фестиваль гигантских Китайских Фонарей
11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
10:31
На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое
05:42
Американцы продолжают обвинять Россию
05:14
Снесли детскую площадку
00:26
Лехтонен забил в овертайме в матче «Йокерит» - «Сочи»
15:52
Литературно-парфюмерная выставка «Книги и ароматы»
15:48
Почетный знак «За сострадание к животным»»
11:08
В Ленобласти задержаны разбойники совершавшие налеты на АЗС
09:40
Очистка водоемов продолжается
09:13
Кто воспользовался электронными визами?
09:11
Балет под звёздами: шоу «Времена года»
22:39
Знарок увозит из Петербурга победу в овертайме
22:07
Сенсация: «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА после берлинского разгрома
11:27
Ладожский мост разведут для прохода яхты «Апостол Андрей»
10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
08:43
Авиарейсы в Хайнань
08:18
Петербург напоминает Европу
17:14
«Зенит» уверенно победил «Урал», ворота защищал Кержаков
21:11
СКА уступил «Трактору»: Бурдасов не играл
08:27
Советы от Шварценеггера
07:59
Смягчили санкции из-за Марса
22:48
Трёпка в Берлине – так баскетбольный «Зенит» дебютировал в Евролиге
20:35
Мюзикл «Золушка» на сцене Исторического парка «Россия – моя история»
20:28
«Химки» с победы стартовали в Евролиге, хотя Мозгов не играл
11:22
В Петербурге задержан автоугонщик
11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
09:24
Доллар используется в политической борьбе
08:55
«Железный Арни» приехал в Петербург
19:35
Реконструкция Лиговского путепровода
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти

Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти

0
14
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Во Всеволожском районе Ленинградской области трое мужчин в пикапе погибли от столкновения с фурой

Накануне днем, около 15:30 на 250-м километре Северной Магистральной автодороги во Всеворложском районе Ленинградской области произошло ДТП с тремя погибшими.

Пикап «Мицубиси» под управлением 48-летнего мужчины столкнулся с грузовиком «Мерседес». Трое мужчин, находившихся в салоне «Мицубиси», погибли. По информации пожарных, грузовик наехал на пикап. Видео с места аварии опубликовал "Дорожный инспектор".

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев смертельной дорожной аварии, произошедшей сегодня на 250 км автодороги Северная магистральная. Если кто располагает необходимой информацией-просьба сообщить ее по телефону 573-29-49,либо направить ее по адресу электронной почты propaganda78@mail.ru.

Источник: Дорожный инспектор
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
21-09-2018, 11:15
Во Всеволожском районе произошло смертельное ДТП
12-09-2018, 11:27
В Ленобласти водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с самосвалом
28-08-2018, 17:24
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
13-08-2018, 17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
29-05-2018, 17:28
В Ленобласти в ДТП пострадал ребенок

Происшествия на дорогах

0
14
Сегодня, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
132
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
241
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
158
2-10-2019, 11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
Наверх