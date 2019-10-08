В Ленобласти задержаны разбойники совершавшие налеты на АЗС

В минувшую пятницу во Всеволожском районе Ленинградской области были совершены два разбойных нападения на автозаправочные станции, которые расположенны в городе Всеволожске и в поселке имени Морозова. Общий ущерб от нападений составил 49 тысяч рублей.

В результате комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка при содействии оперативников из УМВД России по Всеволожскому району задержали двух ранее судимых мужчин, 28 и 42 лет. В ходе обыска по месту проживания подозреваемых, а также при осмотре их автомобиля полицейские обнаружили и изъяли одежду, маски, обувь, сотовые телефоны и обрез ружья.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.