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В Ленобласти задержаны разбойники совершавшие налеты на АЗС

0
92
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемых в совершении двух разбойных нападений на АЗС

В минувшую пятницу во Всеволожском районе Ленинградской области были совершены два разбойных нападения на автозаправочные станции, которые расположенны в городе Всеволожске и в поселке имени Морозова. Общий ущерб от нападений составил 49 тысяч рублей.

В результате комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка при содействии оперативников из УМВД России по Всеволожскому району задержали двух ранее судимых мужчин, 28 и 42 лет. В ходе обыска по месту проживания подозреваемых, а также при осмотре их автомобиля полицейские обнаружили и изъяли одежду, маски, обувь, сотовые телефоны и обрез ружья.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район разбойное нападение АЗС
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