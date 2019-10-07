На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку

Накануне поздно вечером, около 23:30 у дома 154 по проспекту Энгельса, в выборгском районе Петербурга после совершения ДТП иномарку вынесло на остановку общественного тарнспорта. По предварительной информации, 30-летний водитель автомошины "Форд Мондео" совершил столкновение с автомобилем "Киа". От удара автомашину Форд, сбив металлическое ограждение выкинуло на трамвайную остановку, где в это время находились пешеходы.

Петербурженка, на вид 70 лет погибла на месте происшествия, вторая женщина 1975 года рождения получила тяжёлые травмы, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По данным Агентства, ДТП предшествовала погоня полиции за «Фордом». Водитель не выполнил требование об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться.

За рулем находился гражданин Узбекистана 1989 года рождения, владелец машины. У мигранта в крови оказалось 0,8 промилле алкоголя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.