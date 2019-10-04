В Ленобласти произошло смертельное ДТП

Сегодня рано утром, около 5.40 на 85-м километре автодороги «Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга», в Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Молодой мужчина 1997 года рождения управляя автомобилем "Ауди A-3" не справился с управлением и, съехал в кювет с последующим наездом на препятствие.

В результате произошедшей трагической аврии водитель и пассажир - ребёнок 2001 года рождения - погибли на месте.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.