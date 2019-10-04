Сегодня рано утром, около 5.40 на 85-м километре автодороги «Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга», в Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Молодой мужчина 1997 года рождения управляя автомобилем "Ауди A-3" не справился с управлением и, съехал в кювет с последующим наездом на препятствие.
В результате произошедшей трагической аврии водитель и пассажир - ребёнок 2001 года рождения - погибли на месте.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Тосненском районе Ленобласти в дорожной аварии погибли ребенок и молодой мужчина
Сегодня рано утром, около 5.40 на 85-м километре автодороги «Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга», в Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Молодой мужчина 1997 года рождения управляя автомобилем "Ауди A-3" не справился с управлением и, съехал в кювет с последующим наездом на препятствие.
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