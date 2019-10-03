В Красном Селе таксист получил ножевые ранения

Накануне днем к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 25-летний приезжий из Средней Азии, который подрабатывает таксистом сотрудничая с одной из таксомоторных компаний Петербурга. Мигрант сообщил, что около 13:15 часов подвез клиента к дому 59 по улице Свободы в Красном селе. Это был мужчина на вид 35 лет, одет в куртку-ветровку и темные брюки. Во время конфликта с водителем пассажир достал нож и порезал водителю четыре пальца на левой руке и один палец на правой.

Таксист был госпитализирован в Городскую больницу №15, где ему была оказана необходимая медицигская помощь.

По данному факту полицейскими проводится проверка.