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» » В Красном Селе таксист получил ножевые ранения

В Красном Селе таксист получил ножевые ранения

0
70
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
news.rambler.ru
В Красносельском районе Петербурга таксист получил ножевые ранения в стычке с неадекватным пассажиром.

Накануне днем к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 25-летний приезжий из Средней Азии, который подрабатывает таксистом сотрудничая с одной из таксомоторных компаний Петербурга. Мигрант сообщил, что около 13:15 часов подвез клиента к дому 59 по улице Свободы в Красном селе. Это был мужчина на вид 35 лет, одет в куртку-ветровку и темные брюки. Во время конфликта с водителем пассажир достал нож и порезал водителю четыре пальца на левой руке и один палец на правой.

Таксист был госпитализирован в Городскую больницу №15, где ему была оказана необходимая медицигская помощь.
По данному факту полицейскими проводится проверка.

Источник: Конкретно.ру
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